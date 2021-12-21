Эксперт: у 80% россиян нет негативных чувств к представителям иных национальностей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тема межнациональных отношений остается чувствительной, несмотря на то, что подавляющее большинство россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Об этом заявил замруководителя администрации главы государства Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"80% россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Тем не менее это очень чувствительная тема", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Поэтому, по словам Магомедова, всем, кто занимается темой государственной национальной политики, "необходимо проявлять бдительность в работе".

"Ключевое значение имеет квалификация сотрудников, которые занимаются госнацполитикой, а также уровень их профессиональной подготовки. Это одна из важнейших задач Стратегии государственной национальной политики", - сказал Магомедов, отметив, что президент РФ Владимир Путин уже давал поручения по этому поводу. Как подчеркнул замглавы АП РФ, согласно ранее данному поручению президента в каждом муниципалитете должен быть ответственный за межнациональные отношения, и все они должны пройти соответствующее обучение. "Кроме того, важно не только обеспечить сферу госнацполитики профессионалами, но и обеспечить развитие компетенций, уменьшив так называемую текучку кадров", - заключил Магомедов.