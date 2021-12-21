Госдума ратифицировала конвенцию СНГ о правовой помощи

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала подписанную странами - членами СНГ в 2002 году Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В пояснительных материалах указано, что документ призван "обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех договаривающихся сторон". Согласно конвенции, граждане стран-подписантов "имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения договаривающихся сторон", к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных на территории двух или более договаривающихся сторон, в соответствии с конвенцией могут создаваться совместные оперативно-следственные группы.

Документ был подписан 7 октября 2002 года в Кишиневе.

Закон о ратификации предусматривает ряд оговорок. В частности, Россия не несет ответственности по искам о возмещении материального ущерба или морального вреда, "причиненных вследствие задержания или содержания под стражей в Российской Федерации лиц до получения запроса об их выдаче". Кроме того, РФ оставляет за собой право поместить под стражу или выбрать иную меру пресечения для лица с целью обеспечения его выдачи.

Также Россия оставляет за собой право не применять статью 109 конвенции о признании и исполнении приговоров. Согласно ей каждая страна-участник признает и исполняет приговоры судов других сторон в случае выдачи осужденного, но не отбывшего наказание лица для привлечения его к уголовной ответственности на территории другой страны-подписанта, а также в случае отказа одной из сторон в выдаче для приведения в исполнение приговора, вынесенного другой стороной.