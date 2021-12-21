Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене техосмотра

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях. Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Как уточнил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации".

Ко второму чтению депутаты внесли в законопроект ряд дополнений и поправок. В частности, уточняется, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в их конструкцию.

Другой поправкой исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.

"Еще одна поправка - владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", - подчеркнул вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Как отметил ранее Володин, "это решение облегчит жизнь многим автовладельцам", закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.