Актрисы из "Секса в большом городе" поддержали женщин, обвинивших Нота в изнасиловании

ТАСС, 21 декабря. Актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, снимавшиеся в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004), выступили в поддержку женщин, ранее заявивших о случаях изнасилования со стороны актера Криса Нота, который сыграл в этом сериале мистера Бига.

"Мы глубоко обеспокоены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, как это трудно сделать, и выражаем им свою признательность", - говорится в их совместном заявлении, которое опубликовала в Instagram Паркер.

В понедельник журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление продюсерской компании Universal Television сообщил, что актер Нот отстранен от участия в сериале "Уравнитель" из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Решение об отстранении Нота от участия в проекте было принято через четыре дня после того, как издание сообщило об обвинениях, выдвинутых против него двумя женщинами. Обе они утверждают, что актер подверг их сексуальному насилию: в одном случае в Лос-Анджелесе в 2004 году, во втором - в Нью-Йорке в 2015 году. Нот эти обвинения отвергает. Сразу же после первой обвинительной публикации актер лишился нескольких контрактов.