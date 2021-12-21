Победителями конкурса "Наука. Территория героев" стали семь подростков из шести регионов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Победителями всероссийского научно-популярного конкурса "Наука. Территория героев", который запустила АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минобрнауки, стали семь человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба проектного офиса Года науки и технологий.

"19 декабря 2021 года завершился суперфинал второго сезона всероссийского научно-популярного конкурса "Наука. Территория героев". 20 участников в режиме прямого эфира столкнулись в интеллектуальной схватке, в результате которой было определено семь победителей. Это подростки из Москвы, Астраханской, Вологодской, Нижегородской, Новосибирской и Рязанской областей", - говорится в сообщении.

Самое большое количество баллов на конкурсе получила 16-летняя Александра Кузьмич из Москвы - она набрала 63 балла. В число победителей также вошли Арина Филимонова, Наталья Ершова, Ярослав Макаров, Милана Миталева, Артем Прокуратов, Родион Трунов.

Отмечается, что теперь они должны решить, где начать свою научную карьеру - специально для них в ведущих университетах России подготовили образовательные программы. Победители могут пройти обучение в проектной школе Дальневосточного федерального университета, поучаствовать в практикуме по робототехнике и программированию в университете Иннополис или получить конструкторские навыки в проектной лаборатории "Спутник" Самарского национального исследовательского университета.

Конкурс стартовал 25 сентября 2021 года, участники проходили тесты и задания, связанные с наукой, читали тематические статьи, смотрели видеоэкскурсии по научным лабораториям России. Всего в конкурсе приняло участие более 15,5 тыс. человек. Его цель помочь молодым людям, интересующимся наукой, реализовать себя в этой сфере.

"При организации конкурса мы пытались найти оптимальное решение, чтобы сделать его одновременно познавательным и научным, но при этом интересным и привлекательным для молодежи. В этом нам во многом помогло научное сообщество, коллеги-популяризаторы науки и, конечно же, партнеры-университеты и научные организации, которые согласились организовать видеоэкскурсии, отдельные вопросы для участников, и наши главные призы - образовательные программы", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся в сообщении.