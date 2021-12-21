Десятки машин коммунальных служб привлекли к уборке Севастополя после снегопада

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы привлекли около 30 единиц техники к очистке дорог в Севастополе после снегопада, еще более 700 заняты уборкой дворов, сообщили во вторник в пресс-службе городского правительства.

Ранее сообщалось, что во вторник в городе возникли пробки из-за снегопада и гололедицы, вызванных перетоком арктических холодных воздушных масс.

"Информация по состоянию на 14:00. В очистке дорог задействованы 28 единиц техники, 40 сотрудников. Очищены дороги: Камышовое шоссе, Фиолент, улица Горпищенко, Максимова дача, трассы Севастополь-Инкерман, Ялта-Севастополь-Ласпи", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что к очистке общественных пространств и дворов привлекли 743 человек, израсходовали 32,14 т пескосоляной смеси. Работы ведутся во всех районах города, уже расчищено 2 182 двора.

"Ситуация достаточно сложная, но управляемая. Мы ожидаем ухудшения погоды и ночные заморозки. Работает круглосуточная диспетчерская и горячая линия, которая принимает заявки. На сегодня принято 30 заявок, 15 из которых уже находятся в работе", - приводятся в сообщении слова директора городского департамента транспорта Павла Иено.

По его словам, утром 21 декабря из-за гололеда и работ, проводимых с применением спецтехники на дорогах, также возникли задержки в работе общественного транспорта.