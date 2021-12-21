В Удмуртии в 2022 году появятся четыре школы на 3 тыс. мест

ТАСС, 21 декабря. Строительство четырех школ почти на 3 тыс. мест завершат в Удмуртии в 2022 году, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики.

"Всего в следующем году на развитие отрасли образования будет направлено 2,592 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,499 млрд рублей. Мы планируем закончить строительство четырех школ почти на 3 тыс. мест", - сказал Бречалов.

Он пояснил, что речь идет о двух школах в Завьяловском районе Удмуртии, о школе в Воткинске и Ижевске.

"Коме того, в Ижевске в 2022 году будет начато строительство двух новых школ, школа - на 825 мест и на 1,1 тыс. мест по улице Берша", - сказал глава региона.

Он добавил, что перед правительством региона поставили задачу к 2024 году возвести новую коррекционную школу в Ижевске.

"Коллеги, вы знаете ситуацию вокруг коррекционной 39-й школы Ижевска - она признана аварийной, мы были вынуждены распределить детей по двум другим школам. <…> Мы приняли решение строить новую школу. В следующем году должны подготовить проектно-сметную документацию. Я ставлю задачу правительству Удмуртской Республики - крайний срок 1 сентября 2024 года, когда дети должны пойти в школу. При четкой организации процесса и поддержке правительства России нам по силам запустить эту школу в 2023 году", - заключил Бречалов.