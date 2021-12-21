Дума приняла во II чтении законопроект о лечении детей препаратами офф-лейбл

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл).

Законопроект предлагает разрешить использование в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.

Как ранее отмечала одна из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, законопроект предлагает механизм, который позволит использовать препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, для лечения тяжелых заболеваний у детей, "но только при условии обязательного информирования и получения согласия самого пациента или его представителя".

Законопроект также предусматривает, что подросток, достигший 18-летнего возраста, может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато, до 21 года. Такие нормы необходимы для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте, считают авторы инициативы.