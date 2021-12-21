В ФПА считают Ивана Павлова уникальным в своей "иностранной ангажированности" адвокатом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Геннадий Шаров назвал признанного иноагентом адвоката Ивана Павлова уникальным в своей "иностранной ангажированности".

"Если он занимается в публичном пространстве пропагандой своих идей, не связанных с адвокатской деятельностью в пределах допустимого, то тогда это уже деятельность реального иностранного агента, которая направлена не на пользу Отечеству. Я думаю, что наш коллега Иван Павлов своего рода уникальный человек, и вряд ли кто-то в ближайшее десятилетие приблизится к нему в этой иностранной ангажированности", - сказал он на встрече руководства палаты с журналистами.

Другой вице-президент ФПА Михаил Толчеев заявил, что опасность есть в нечеткости критериев при признании российского гражданина иноагентом. Например, если адвокат представляет иностранца и получает от него оплату, то признавать его иноагентом только за профессиональную деятельность недопустимо. "Это будет снижать гарантии независимости адвокатуры и гарантии доступа к правосудию", - добавил он.

В ноябре Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян, в том числе Павлова и бывших участников созданной им адвокатской организации "Команда 29". А до этого, в апреле, президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявил ТАСС о том, что задержание Павлова (по делу о разглашении данных предварительного расследования) воспринимается настороженно и негативно. Палата была готова оказать ему помощь в случае обращения к ним. В сентябре Павлов сообщил, что уехал из России.