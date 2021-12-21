Строительство студенческого кампуса ПсковГУ заморозили из-за банкротства подрядчика

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство студенческого кампуса Псковского госуниверситета (ПсковГУ), которое ведется на федеральные средства и сроки сдачи которого с середины 2019 года переносились несколько раз, заморожено. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

Весной 2019 года городские власти заявили, что в январе строительные работы были выполнены лишь на 10%. Из-за того, что подрядчик сорвал сроки, объект не смогли открыть к Ганзейским дням летом 2019 года, как планировалось. Кампус строят за счет федерального бюджета - на реализацию проекта правительство РФ выделило 447,5 млн рублей. В мае 2019 года строительную площадку посетила замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, она отметила, что объект должен быть полностью завершен и готов принимать студентов до конца года. Осенью 2019 года пресс-служба вуза сообщила ТАСС, что строительство завершится в мае 2020 года.

"Готовность объекта - 80%. Как быстрое решение, [заключили договор] с ФСИН, с одной из его структур. Но, к сожалению, эта организация заявила о своем банкротстве. Поэтому, фактически сейчас там работы заморожены. Там субподрядчики что-то докручивают, доделывают. У нас подвисло более 50 млн рублей", - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что ранее при строительстве кампуса один из подрядчиков сорвал сроки и власти региона внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков. "Мы сейчас вместе с Министерством науки [и высшего образования] РФ, с ПсковГУ разбираем ситуацию. Предварительно договорились, что министерство нас не бросит, и в начале следующего года необходимую сумму предусмотрят, чтобы мы оперативно этот объект завершили", - пояснил Ведерников.

Ранее ПсковГУ в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком "Опрстрой" из-за несоблюдения сроков. Новой подрядной организацией, которая должна была достроить кампус, было выбрано строительное управление ФСИН РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, договор с которым был подписан 6 сентября 2019 года.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило за 240 млн рублей недостроенную гостиницу "Интурист" в Пскове, чтобы создать там студгородок для Псковского госуниверситета. Контракт с подрядчиком - компанией "Опрстрой", которая занималась реконструкцией "Интуриста", - был подписан в феврале 2018 года. Предполагается, что в кампусе ПсковГУ будет создана комфортная среда для проживания обучающихся, оборудованы площадки для учебы, досуга и общения на 1 800 мест общей площадью 16 тыс. кв. м.