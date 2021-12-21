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Кабмин направил еще более 50 млрд рублей на доплаты медикам, работающим с ковидом

Правительство направило еще более 50 млрд рублей на доплаты медикам, работающим с ковидом - Мишустин.

Пандемия COVID-19
Госдума приняла поправку о внесудебной блокировке сайтов, продающих ковид-сертификаты
Один из авторов поправки Александр Хинштейн отметил, что она касается любых объявлений в интернете о поддельных медицинских справках и документах, в том числе о паспортах, военных билетах и дипломах об образовании
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