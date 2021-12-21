США направят международным организациям $580 млн помощи на борьбу с пандемией

ТАСС, 21 декабря. Власти Соединенных Штатов во вторник объявили о предоставлении международным организациям дополнительного пакета помощи в размере $580 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Мы (власти США - прим. ТАСС) объявляем о крупном пакете помощи в размере $580 млн [для] семи <...> [наших] партнеров с целью поддержания критически важной работы, которую они проводят, чтобы положить конец пандемии [COVID-19], и для укрепления системы общественного здравоохранения", - говорится в заявлении.

Основной пакет помощи, как отмечается, получат ВОЗ ($280 млн) и Детский фонд ООН ($170 млн). Еще $75 млн получит Панамериканская организации здравоохранения. Кроме того, по $20 млн будут направлены Программе развития ООН и Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и программа "ООН-Женщины" получат помощь в размере $10 млн и $5 млн соответственно.

Таким образом, добавили в Госдепе, "общий объем медицинской и гуманитарной помощи, предоставленной правительством США [миру], превышает $19,6 млрд".

На данный момент всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 275,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, от последствий заболевания по всему миру умерли 5,3 млн человек.