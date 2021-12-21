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Пандемия COVID-19
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Мурашко назвал основные симптомы "омикрона"

Это першение в горле, лихорадка и мышечные боли, сообщил министр здравоохранения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон", сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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