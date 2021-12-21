Мурашко назвал основные симптомы "омикрона"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон", сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.