Проект "Взлетная полоса", помогающий сиротам поступить в вузы, запустят в 22 регионах

ТАСС, 21 декабря. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Взлетная полоса", который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступить в высшие и средние учебные заведения, в 2022 году запустят в 22 субъектах РФ. Об этом во вторник на съезде ОНФ сообщил сопредседатель центрального штаба движения, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В 2022 году проект предлагается реализовать в 22 регионах. Таким образом, количество его участников увеличится приблизительно до 1,5 тыс. человек. ОНФ готов консультационно, организационно и информационно сопровождать регион при реализации франшизы. А платформа "Россия - страна возможностей" также готова поддерживать проект в дальнейшем", - подчеркнул Комиссаров.

По его словам, из 11-х классов в России ежегодно выпускается 22 тыс. детей-сирот, из них только 1% поступает в вузы. "В 2021 году пилот был успешно реализован в 11 регионах, в проект было отобрано 100 детей. Больше всего заявок поступило из Краснодарского края - 163. Проект реализовался системно: образование, профориентация и наставничество", - объяснил Комиссаров.

"Ребятам помогали преподаватели вузов, наставниками выступили победители, финалисты и полуфиналисты конкурса "Лидеры России", многие из которых продолжают помогать своим подопечным и после окончания проекта и стали настоящими друзьями. На всем этапе участникам оказывалась психологическая поддержка, проходили экскурсии на ведущие предприятия страны. В результате пилота 95 человек дошли до финала проекта, 84 поступили в федеральные и региональные вузы, а 11 - в ссузы", - добавил он.