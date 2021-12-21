Мурашко заявил, что ревакцинироваться от коронавируса стоит через 6 месяцев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ревакцинироваться от коронавируса необходимо через шесть месяцев для обеспечения защитных сил организма, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
Ситуация с вакцинацией
Почти 76 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции, из них более 70 млн завершили вакцинацию, сообщил министр.
"На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве, всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек", - сказал он.
Повторная вакцинация
Почти 10 млн россиян прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции, отметил Мурашко.
"Сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн наших граждан, и я хотел бы поблагодарить их за заботу о своем здоровье", - сказал он.
Ситуация в больницах
Почти 500 тыс. россиян находятся на амбулаторном лечении из-за коронавирусной инфекции, еще 138 тыс. лечатся в стационарах, сообщил министр.
"Сегодня медицинскую помощь получают почти 634 тыс. пациентов, имеющих диагноз "новая коронавирусная инфекция". 495 тыс. получают эту помощь амбулаторно, и 138 тыс. лечатся в стационарах", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.
По его словам, порядка 4,4 тыс. пациентов с ковидом в РФ находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких находятся 4,4 тыс. человек в палатах реанимации", - сказал он.
Больничные койки
Больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ достаточно, сообщил Мурашко.
"У нас развернуто дополнительное количество коек, позволяющее держать резерв где-то в пределах 26%. И этого на сегодняшний день достаточно", - сказал он.
Министр отметил, что в соответствии с поручением президента система здравоохранения поддерживается в повышенной готовности.