Мурашко заявил, что ревакцинироваться от коронавируса стоит через 6 месяцев

"На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве, всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек", - сказал он.

Почти 76 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции, из них более 70 млн завершили вакцинацию, сообщил министр.

"В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ревакцинироваться от коронавируса необходимо через шесть месяцев для обеспечения защитных сил организма, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Почти 10 млн россиян прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции, отметил Мурашко.

"Сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн наших граждан, и я хотел бы поблагодарить их за заботу о своем здоровье", - сказал он.

Ситуация в больницах

Почти 500 тыс. россиян находятся на амбулаторном лечении из-за коронавирусной инфекции, еще 138 тыс. лечатся в стационарах, сообщил министр.

"Сегодня медицинскую помощь получают почти 634 тыс. пациентов, имеющих диагноз "новая коронавирусная инфекция". 495 тыс. получают эту помощь амбулаторно, и 138 тыс. лечатся в стационарах", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

По его словам, порядка 4,4 тыс. пациентов с ковидом в РФ находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких находятся 4,4 тыс. человек в палатах реанимации", - сказал он.

Больничные койки

Больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ достаточно, сообщил Мурашко.

"У нас развернуто дополнительное количество коек, позволяющее держать резерв где-то в пределах 26%. И этого на сегодняшний день достаточно", - сказал он.

Министр отметил, что в соответствии с поручением президента система здравоохранения поддерживается в повышенной готовности.