FT: Qatar Airways подала в суд на Airbus в связи с претензиями по A350

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Компания Qatar Airways выступила с иском в Высоком суде Лондона в отношении европейского авиастроителя Airbus в связи с претензиями относительно дефектов на фюзеляже самолетов A350.

"Несмотря на все попытки, нам, к сожалению, не удалось найти конструктивное решение с Airbus в отношении повышенного износа [композитного фюзеляжа], отрицательно влияющего на самолет Airbus A350", - приводит во вторник заявление Qatar Airways газета Financial Times. - Таким образом, у авиакомпании не остается иного выхода, кроме как стремиться к быстрому разрешению этого спора через суд".

Авиаперевозчик из Катара отметил, что будет добиваться "проведения [Airbus] тщательного расследования подобного состояния [фюзеляжа], чтобы окончательно установить первопричину" этого.

Генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль Бакер ранее призвал Airbus признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей самолетов A350, исключив покупку катарской авиакомпанией таких широкофюзеляжных самолетов в будущем. Катарская компания неоднократно указывала на проблемы повышенного износа композитного фюзеляжа, вздутие там краски. По этой причине Qatar Airways приостановила полеты 20 из 53 самолетов этого типа.

По утверждению же Airbus, проблемы деградации поверхности авиалайнеров не являются структурными, а связаны, в частности, с условиями эксплуатации самолетов катарской авиакомпанией. Такая оценка была поддержана Европейским агентством по авиационной безопасности. Airbus также заявил, что будет добиваться независимой юридической экспертизы претензий Qatar Airways в отношении дефектов на фюзеляже самолетов A350.