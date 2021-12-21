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Пандемия COVID-19
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В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все больные находятся в стационаре, их состояние стабильное

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации <...> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

"На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет", - уточнила Попова.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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