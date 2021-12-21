Госдума приняла поправку о внесудебной блокировке сайтов, продающих ковид-сертификаты

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении поправку, которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов, торгующих поддельными документами, в том числе сертификатами о вакцинации и результатами ПЦР-тестов.

Поправка вносится в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она предусматривает, что генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, содержащим предложения о приобретении поддельного документа, "предоставляющего права или освобождающего от обязанностей".

Как пояснил ТАСС один из авторов поправки Александр Хинштейн, формулировка "предоставляющий право или освобождающий от ответственности" уже существует в действующем законодательстве, а новая норма корреспондируется с уголовной ответственностью за подделку документов, поскольку "справка [о вакцинации], ПЦР-тест дают право проходить туда, где требуются эти документы". Политик отметил, что поправка касается любых объявлений в интернете о поддельных медицинских справках и документах, в том числе о паспортах, военных билетах и дипломах об образовании.

Поправка была внесена в законопроект, которым изначально предлагалось блокировать сайты, оправдывающие экстремизм.