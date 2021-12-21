Фонд развития промышленности профинансирует закупку кислородного оборудования

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Фонд развития промышленности сможет финансировать закупку кислородного оборудования. На средства фонда планируется закупить 90 единиц соответствующего оборудования.

"Что касается кислорода: чтобы поддерживать запас на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечем Российский фонд технологического развития (переименован в Фонд развития промышленности в 2015 году - прим. ТАСС). Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 млн рублей и решить вопрос поставок кислорода. "Он нужен тяжелым пациентам, а их в нашей стране по-прежнему немало, как и тех, кто проходит лечение дома", - констатировал Мишустин.