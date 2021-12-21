{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд развития промышленности профинансирует закупку кислородного оборудования

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 млн рублей и решить вопрос поставок кислорода

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Фонд развития промышленности сможет финансировать закупку кислородного оборудования. На средства фонда планируется закупить 90 единиц соответствующего оборудования.

"Что касается кислорода: чтобы поддерживать запас на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечем Российский фонд технологического развития (переименован в Фонд развития промышленности в 2015 году - прим. ТАСС). Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 млн рублей и решить вопрос поставок кислорода. "Он нужен тяжелым пациентам, а их в нашей стране по-прежнему немало, как и тех, кто проходит лечение дома", - констатировал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
Парламент Израиля одобрил запрет на посещение гражданами США, Турции, ФРГ и еще семи стран
Все возвращающиеся в страну, включая вакцинированных от ковида третьей дозой, из государств, обозначенных как красные, должны пройти карантин в отелях
Читать полностью