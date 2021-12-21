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В Свердловской области на 97% выполнили план по детской оздоровительной кампании

Она охватила 413 210 детей региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Оздоровительная кампания в 2021 году в Свердловской области охватила более 400 тыс. детей - 97% от запланированного. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В 2021 в Свердловской области оздоровительной кампанией были охвачены 413 210 детей, что составляет 97% от планового показателя "доковидных" времен. Как отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, это достаточно высокий уровень, учитывая сложности, с которыми пришлось столкнуться в оздоровительный сезон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа всех детских лагерей была организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, к работе в лагерях допускались только привитые против коронавируса сотрудники, которые обязательно проходили ПЦР-тестирование.

"Согласно мониторингу по итогам оздоровительной кампании, более 70% опрошенных родителей отметили положительный эффект от посещения детьми летних лагерей, 90% родителей остались довольны организацией питания в оздоровительных учреждениях", - говорится в сообщении.

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