Свердловские школьники уйдут на каникулы с 25 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Школьные каникулы в Свердловской области начнутся досрочно с 25 декабря из-за эпидситуации с ОРВИ и гриппом. В итоге дети будут отдыхать две недели, сообщил журналистам во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Сегодня серьезной проблемой является распространение респираторных вирусных инфекций, гриппа. Хотя нам удалось стабилизировать процесс, риски достаточно серьезные. Мы приняли решение досрочно начать каникулы для школьников, они начнутся 25 числа. Мы выходим на двухнедельный срок - это классический срок инкубационного периода и коронавирусной, и других инфекций. Это позволит разорвать социальные цепочки", - сказал он.

Креков добавил, что в шести городах Свердловской области в связи с эпидситуацией по ОРВИ и коронавирусной инфекции каникулы начнутся с 23 декабря. В оперативном штабе регионе добавили журналистам, что речь идет о Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логу, Богдановиче, Алапаевске и Полевском. Ранние каникулы для школьников в этих городах связаны с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей в возрасте от семи до 14 лет.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе с 13 по 19 декабря зарегистрировано 51 277 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 76% и ниже уровня прошлой недели на 5,6%.