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Губернатор Алтайского края заявил, что уровень смертности к концу года вырастет на 13%

По словам Виктора Томенко, демографический спад обусловлен меньшим числом жителей детородного возраста

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности в Алтайском крае по итогам 2021 года вновь вырастет, достигнув 43 тыс. человек и является избыточным, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в рамках ежегодной пресс-конференции во вторник. Двукратная разница между смертностью и рождаемостью является самой высокой в крае за последнее десятилетие.

"В допандемийные времена в крае показатели смертности держались на уровне 33 тыс. человек - от 32,5 тыс. до 33,5 тыс. жителей [в год]. Рождаемость в крае сокращалась с 2015 года и в 2020 году достигла 19 тыс. 840 человек. В этом году, думаю, еще на 800 - 1 тыс. человек будет меньше рождаемость. <…> В 2020 году начались потери из-за пандемии. В прошлом году цифра смертности увеличилась до 38 тыс. человек. Очередная волна в этом году вновь вернула смертность на высокие уровни: мы выходим по итогам этого года, я думаю, на 42-43 тыс. человек. То есть, против обычных показателей смертности плюс 10 тыс. человек в год умирает, это избыточная смертность", - сказал глава региона.

Он отметил, что демографический спад обусловлен меньшим числом жителей детородного возраста.

"43 тыс. смертей и 19 тыс. рождений составляет наша разница. Это самый высокий показатель за последние годы. Что с этим делать? В первую очередь, необходима выработка коллективного иммунитета. У нас количество вакцинированных жителей завтра, я думаю, перевалит за 1 млн человек", - отметил глава региона.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 114 806 человек. В регионе для них развернули 3 660 коек. При этом полностью привились 994 705 человек при общем числе взрослого населения около 1,8 млн человек.

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