Госдума продлила на год право должностных лиц регионов составлять протоколы в период ЧС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, предусматривающий продление на год - до 31 декабря 2022 года - права должностных лиц в регионах составлять протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Соответствующая поправка на этапе второго чтения была внесена в законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), касавшихся рассмотрения дел о драгоценных металлах.

Речь идет о продлении действия нормы, вступившей в силу 1 апреля 2020 года. Она позволяла должностным лицам органов исполнительной власти субъектов РФ, указанных в утвержденном главой региона перечне, составлять протоколы об административных правонарушениях по введенной тогда в КОАП статье 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Срок действия этой нормы истекал 31 декабря 2021 года, однако во вторник Госдума продлила его до 31 декабря 2022 года включительно.

Согласно данной статье КоАП невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации для граждан влечет штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если же такие действия повлекли вред здоровью или имуществу, то штрафы для граждан составят 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до миллиона рублей.