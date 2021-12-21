NYT: группа мигрантов из Гаити подала в суд на власти США за "бесчеловечное отношение"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Группа из 11 гаитянских мигрантов, стремившихся получить убежище в США, подала в суд на правительство страны, включая президента Джо Байдена, из-за "бесчеловечного отношения" к ним со стороны пограничников. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times.

"Истцы, 11 человек из Гаити, искали убежища в США, но стали жертвами жестокого обращения со стороны представителей американских властей в лагере Службы таможенного и пограничного контроля и были выдворены из страны без возможности подать заявление на убежище. Цель этого иска - привлечь к ответственности [виновных] и положить конец вредной, дискриминационной и неправомерной политике администрации Джо Байдена", - говорится в иске, поданном в столичном округе Колумбия.

Газета отмечает, что это первый подобный иск со стороны беженцев, находившихся в лагере в городе Дель-Рио (штат Техас) на американо-мексиканской границе. Их интересы представляют правозащитные организации, в качестве ответчиков, помимо Байдена, указан ряд государственных органов США и их руководство.

В этом году у города Дель-Рио на границе с Мексикой мигранты организовали импровизированный лагерь, который был ликвидирован американскими властями 24 сентября. По информации The New York Times, в сентябре границу пересекли почти 16 тыс. человек, около 40% из них были депортированы в соответствии с законодательством, ужесточенным в связи с пандемией.

Истцы утверждают, что Вашингтон знал о потоке мигрантов, но намеренно не стал готовиться к их прибытию. По их мнению, подобная позиция властей должна была создать ситуацию, которая отпугнула бы других мигрантов, чтобы те не пытались попасть на территорию США. Помимо этого, в иске говорится о физическом и моральном насилии, нарушении правил депортации. Гаитяне хотят добиться возможности вернуться в Соединенные Штаты и запросить убежище.

Один из истцов изображен на распространившейся в американских СМИ фотографии, на которой пограничник верхом на лошади преследует гаитянских мигрантов. По словам истцов, сотрудники пограничной службы использовали поводья в качестве кнута. Подобная сцена вызвала критику в адрес властей со стороны демократов. В профсоюзе пограничников заявили, что их сотрудник использовал поводья, чтобы не подпустить человека к лошади во избежание травм, как и предусмотрено регламентом службы. Сам Байден в сентябре назвал подобные сцены "возмутительными" и обещал "последствия" для виновных. В отношении пограничника была инициирована служебная проверка.