МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в закон "О полиции", полицейские для задержания получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. В действующем законодательстве они могли делать это только на участках местности. Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

К основаниям для вскрытия автомобиля и проникновения в него отнесены случаи, когда необходимо спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления.

Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Порядок оцепления и осмотра мест происшествия

Закон закрепляет право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов, в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее. Статья 15 закона "О полиции" дополнена нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Также в законе "О полиции" добавлена норма о том, что полицейские вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты "в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". Также прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".