Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян на новогодние праздники воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях и путешествий.
"Главное, в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи", - сказала она во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, отмечается добавление к ситуации с коронавирусом осложненной эпидситуации с гриппом, при этом эпидемиологическая ситуация в разных регионах разная, и важно соблюдать санитарные меры.