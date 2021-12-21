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Пандемия COVID-19
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Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях

По словам главы Роспотребнадзора, к ситуации с коронавирусом добавляется осложненная эпидситуация с гриппом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян на новогодние праздники воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях и путешествий.

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"Главное, в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи", - сказала она во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, отмечается добавление к ситуации с коронавирусом осложненной эпидситуации с гриппом, при этом эпидемиологическая ситуация в разных регионах разная, и важно соблюдать санитарные меры.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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