Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях

"Главное, в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи", - сказала она во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, отмечается добавление к ситуации с коронавирусом осложненной эпидситуации с гриппом, при этом эпидемиологическая ситуация в разных регионах разная, и важно соблюдать санитарные меры.