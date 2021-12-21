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С Псковской области сняли подозрения в сокрытии вспышки АЧС

Одно из предприятий, где пострадало поголовье животных, получит страховку в 0,5 млрд рублей

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Контролирующее федеральные ведомства сняли подозрения о сокрытии вспышки африканской чумы свиней (АЧС) с крупного свиноводческого комплекса Псковской области. Одно из предприятий, где пострадало поголовье животных от этого заболевания, получит страховку в 0,5 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

В конце октября пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Для выяснения обстоятельств инцидента власти региона ранее создали специальную комиссию.

"Большая работа была проведена нами, коллеги из МВД нам серьезную поддержку оказали. Вместе с нашим предприятием мы разобрались детально во всем и доказали Минсельхозу РФ и Россельхознадзору. Коллеги наши аргументы приняли, к нам вопросов сейчас нет", - пояснил губернатор.

В этом году крупным очагом АЧС в регионе стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тысяч свиней были уничтожены. Вспышка была также выявлена на предприятии ООО "Идаванг" в Островском районе. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей. В начале декабря режим чрезвычайной ситуации был отменен.

"Вспышка АЧС, которая была на двух крупных предприятиях агропромышленного комплекса, с этим вопросом мы разобрались. И сейчас, если говорить об "Идаванге", там поголовье было застраховано, они почти полмиллиарда получат страховых выплат. Если говорить про "Псковагроинвест", будет модернизация существующих площадей. Мы в этой части тоже обязательно инвестору нашему поможем", - сказал Ведерников.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

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