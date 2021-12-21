Мурашко заявил, что ситуация с доступностью медицинского кислорода в России стабильная

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация с доступностью медицинского кислорода в медучреждениях России в целом стабильная, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Что касается кислорода, по данным мониторинга доступности, в целом ситуация стабильная. Совместно с министерством промышленности и торговли мы отрабатываем, помогает нам очень активно министерство обороны", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Министр добавил, что заключены также соглашения по поставке оборудования высокой мощности для производства кислорода на общую сумму более 5 млрд рублей.