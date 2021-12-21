Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег, на дорогах скользко.

По данным на 16:26, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и набережных. Кроме того, загружено Третье транспортное кольцо.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Дербеневской, Софийской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Профсоюзная, Новослободская, Неглинная, Остоженка, проспекте Мира, а также Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях, на юго-востоке и северо-западе МКАД.