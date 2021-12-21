Попова сообщила, что первых пациентов со штаммом "омикрон" выписали из стационаров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первые пациенты, у которых в РФ был выявлен штамм "омикрон", выздоровели и выписаны из стационаров, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Их обследовали лабораторно в ежедневном режиме, и в течение первых нескольких дней по возвращении у 16 был выявлен новый вариант коронавируса под названием "омикрон". <...> На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам", - сказала она в интервью изданию "Комсомольская правда".