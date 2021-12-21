В Свердловской области намерены отстранить от учебы невакцинированных студентов вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Студенты высших учебных заведений в Свердловской области, которые не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранены от учебы. Имеющие медотвод станут учиться в удаленном формате, сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

Постановление управления Роспотребнадзора по региону об обязательной вакцинации студентов вузов было опубликовано 17 декабря.

"С Нового года почти все высшие учебные заведения переходят на обычный режим работы. Но я скажу так, что в условиях действия постановления об обязательной вакцинации этот очный режим работы коснется только вакцинированных студентов. Будут установлены переходные сроки, но, я думаю, что те, кто не вакцинирован, если он не имеет медицинских противопоказаний, - должен быть отстранен от учебы", - сказал Креков.

Он уточнил, что студенты, имеющие медотвод, будут заниматься дистанционно. По данным замгубернатора, на данный момент в регионе вакцинировано около 40% студентов.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 21 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 598 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 193 077, выписаны 166 443 человека, умерли 9 123 пациента.