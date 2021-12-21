Мурашко призвал лиц с хроническими болезнями быть внимательнее к здоровью на праздниках

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр здрвоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями во время новогодних праздников быть особенно внимательными к своему здоровью и не пропускать прием назначенных препаратов.

"Я хотел бы обратиться к населению и попросить, чтобы в эти праздники особенно заботились о своем здоровье те, кто имеют неинфекционные хронические заболевания, и профилактически принимали, не забывали, лекарственные препараты, несмотря на то, что праздник, хочется, наверное, отчего-то отключиться, но поддержать свое здоровье крайне важно", - сказал он во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

Мурашко отметил, что в период новогодних праздников также крайне важна готовность реанимационных и медицинских учреждений, по всей стране должна быть оказана необходимая медпомощь.

"Мы сегодня проводили очередной селектор с регионами по готовности к оказанию медицинской помощи в новогодние праздники. Это всегда дополнительная нагрузка на всю систему здравоохранения, особенно 31, 1 и 2 число. И в эти дни мы сталкиваемся с особенностями поведенческими населения - это обострение заболевания органов пищеварения, травмы, последствия злоупотребления алкоголем, инфаркты, инсульты", - отметил глава Минздрава.

"Мы дали поручение Росздравнадзору, чтобы горячая линия работала все новогодние праздники и [ведомства] своевременно реагировали на обращение граждан", - заключил он.