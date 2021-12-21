Более 100 проектов жителей к юбилею Нижнего Новгорода получили поддержку на 100 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области поддержали почти 120 инициатив местных жителей, которые они предложили за время реализации проекта "Команда 800". Объем финансирования составил более 100 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Центра 800".

Всего по проекту направили почти 1,1 тыс. инициатив по пяти направлениям - просвещение, медиапроекты и кино, туризм, событийная программа и цифровые технологии. "За три года было поддержано 116 проектов: 53 - в форме гранта, 23 - в форме прямого финансирования со стороны "Центра 800", 40 проектов - в иной форме, без выделения финансирования", - сообщили в пресс-службе.

Так, грантовый фонд за три года составил 63,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей было выделено в 2019 году, 25 млн рублей - в 2020 году, еще 30 млн рублей - в 2021 году. Прямое финансирование за три года составило более 36,5 млн рублей. "Таким образом, общая сумма поддержки проектов - чуть более 100 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Среди проектов, например, фестиваль "Том Сойер Фест". В 2020 году "Центр 800" поддержал восстановление элементов архитектурного облика трех домов, в том числе главного здания Усадьбы Лемке, и работы по благоустройству территории сада, прилегающей к усадьбе. При поддержке "Команды 800" создали первое мультимедиа-арт-пространство "Цех". В событийную программу 800-летия вошли такие значимые фестивали, как "Приволжская фиеста" и "Место", значительно масштабированные благодаря поддержке проекта.

"Проект "Команда 800" стал весьма эффективным механизмом по вовлечению жителей в программу празднования 800-летия. Многие значимые для города события и точки притяжение получили в последние годы развитие благодаря этому проекту. Всего мы поддержали в разных форматах более 100 инициатив нижегородцев. Планируем, что в какой-то форме история с поддержкой значимых инициатив от горожан будет продолжена и после 2021 года", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра культуры Олега Берковича.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.