Менее 3% из числа привитых в Тюменской области заболели коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Лишь 2,5% жителей Тюменской области от общего числа привитых заболели коронавирусом. Смертность среди прошедших вакцинацию составляет менее 1%, сообщил журналистам во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.

"Из всего количества вакцинированных всего 2,5% наших земляков заболели. Это учитывая тех, кто заболел после первой вакцины и сразу же после второй, то есть до формирования устойчивого иммунитета. <...> Смертность у привитых составляет 0,03% в Тюменской области", - сказал Моор.

Полный курс вакцинации в регионе прошли 908 802 человека. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 64,1%.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 294 случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зафиксировано 87 267 заражений, выздоровели 71 799 человек.