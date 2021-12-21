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Мурашко: инфекционные больницы в Курске и Ростове скоро введут в эксплуатацию

Курскую областную клиническую больницу в октябре 2021 года во время рабочей поездки в регион посетил премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подготовка к вводу в эксплуатацию инфекционных больниц в Курске и Ростове-на-Дону завершается, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По вашему поручению завершается строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию инфекционной больницы в Курске <...> На следующей неделе планируется ее ввод в эксплуатацию. И завершается подготовка к вводу в эксплуатацию инфекционной больницы в городе Ростов", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу в октябре 2021 года во время рабочей поездки в регион. Председатель правительства РФ по прибытии в Курск осмотрел строительную площадку нового инфекционного корпуса, в тот же день в регион поступили почти 1,4 млрд рублей на завершение его строительства. Кроме того, премьер-министр распорядился заложить в бюджете на 2022-2024 годы средства на строительство в Курске многопрофильной детской клинической больницы.

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Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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