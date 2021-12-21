Число заразившихся омикрон-штаммом в США удваивается каждые два дня

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Скорость распространения омикрон-штамма коронавируса в Соединенных Штатах беспрецедентна, количество зараженных удваивается каждые два дня. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала ABC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Действительно, скорость распространения беспрецедентная, - сказал он. - Это действительно чрезвычайно необычно. Количество зараженных удваивается за два-три дня, ближе к двум дням. Если в начале количество заражений омикрон-штаммом составлял всего несколько процентов от общего числа случаев, то можно просто посчитать и станет понятно, как этот уровень вырос с 8-10% неделю назад до 73% сейчас. Скорость распространения вируса действительно беспрецедентна".

В понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-штамм стал доминирующим в США, хотя менее недели назад Фаучи предполагал, что на это может потребоваться несколько недель. На долю омикрон-штамма за прошлую неделю пришлось 73,2% всех случаев новых заражений.