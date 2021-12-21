Половина россиян считает самовывоз самым удобным способом получения заказов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Половина жителей России считает самовывоз наиболее удобным способом получения товаров. Об этом сообщается в результатах аналитики "Яндекс.Рекламы", проведенной в декабре.

"Половина россиян выбирает самовывоз как самый удобный способ доставки заказов, и только 30% предпочитают услуги курьера. Больше четверти опрошенных пользователей "Яндекса" отметили, что заказы с подарками им удобнее принимать у курьера в будние дни после работы, а треть готова получить заказ в любой день и время, но при условии, что интервал ожидания доставки будет от 2 до 4 часов", - говорится в результатах аналитики.

В вопросе сроков доставки россияне достаточно требовательны. Так, 31% опрошенных рассчитывают получить заказы с едой за несколько часов, еще 42% - за 1-2 дня. Подарки треть опрошенных готовы ждать 1-2 дня, а почти половина закладывают на их доставку до 5 дней. Лишь 11% респондентов согласны получить посылку через неделю и позже.

"Большинство людей откладывают покупку подарков на третью неделю декабря: на этот период приходится в 1,5 раза больше запросов, чем на первые две недели. Из-за этого в последние дни года нагрузка на бизнес и логистику максимальна, - рассказывает бизнес-партнер индустрии "Ритейл" Виктор Грязнов. - Чтобы получить подарки быстрее, 20% опрошенных готовы доплатить, поэтому для привлечения новых клиентов мы рекомендуем указать наличие быстрой доставки в рекламе".

Многие магазины предлагают бесплатную доставку при заказе на определенную сумму - по данным опроса, женщины чаще мужчин добавляют дополнительные товары в корзину для бесплатной доставки.

Потребность в быстрой доставке подтверждается данными "Яндекс.Доставки": сервис в декабре получает около 350 тысяч заказов в день. Спрос на быструю доставку за 1-2 часа в декабре растет - в прошлом году люди заказывали в магазинах-партнерах "Яндекс.Доставки" на 30% больше именно в конце года.