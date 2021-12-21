На Ямале начнут делать высокотехнологичные операции по замене плечевого сустава

ТАСС, 21 декабря. Врачи Салехардской окружной клинической больницы (Ямало-Ненецкий автономный округ) со следующего года будут проводить высокотехнологичные операции по протезированию плечевого сустава, которые ранее делали только в федеральных медцентрах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С 2022 года мы начнем выполнять операции по протезированию плечевого сустава. Ранее всех пациентов направляли в федеральные медцентры, теперь эта помощь будет доступна у нас в регионе", - цитирует пресс-служба заведующего отделением травматологии и ортопедии Салехардской окружной клинической больницы Евгения Забару.

Искусственный сустав представляет собой металлическую конструкцию из сплава титана и никеля. Протез вживляется взамен старого поврежденного сустава. Сейчас врачи Салехарда уже занимаются протезированием тазобедренного и коленного суставов.

Салехардская больница является лидером в регионе по количеству выполняемых высокотехнологичных операций. В 2021 году в отделении травматологии и ортопедии провели более 300 сложных хирургических вмешательств.