Псковская область получила 500 млн рублей на обновление оборудования в медучреждениях

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Псковская область получила 500 млн рублей из федерального бюджета на приобретение современного медицинского оборудования, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

Для Псковской области появление новейшего медоборудования имеет крайне важное значение, и особенно это касается удаленных поселков и деревень. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений.

"По поручению президента - пусть под самый занавес текущего года, но, тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы успеть - мы получили 500 млн рублей, на которые будет закуплено почти 200 единиц крайне необходимого для нашей системы здравоохранения медицинского оборудования", - сказал Ведерников.

Он уточнил, что медицинская техника будет передана в том числе районным учреждениям здравоохранения. "Хорошее, современное оборудование, которое будет установлено и в областных наших медучреждениях, и, безусловно, будет развезено по районным и межрайонным больницам и поликлиникам. Думаю, что со следующего года работать будет немножко легче", - отметил губернатор.