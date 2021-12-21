В ВОЗ считают достижимой 70-процентную вакцинацию населения в мире к середине 2022 года

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что, несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной ранее цели - провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира. Вместе с тем, как пояснили корреспонденту ТАСС во вторник в женевской штаб-квартире ВОЗ, для этого необходимо "обеспечить справедливое и равное распределение доз".

"Нынешние перспективы поставок достаточны для того, чтобы удовлетворить установленные потребности [в вакцине] на основе текущих глобальных рекомендаций, если будет обеспечено справедливое и равное распределение доз", - заявили в пресс-службе ВОЗ, отвечая на вопрос о том, достижима ли поставленная организацией ранее цель о 70-процентном охвате прививками к середине 2022 года, учитывая быстрое распространение в последние недели "омикрона".

В ВОЗ расценивают доступ к вакцинам от коронавируса в мире как "ограниченный и неравный". В этой связи организация рекомендует отдать приоритет вакцинации "групп высокого риска" перед бустерными прививками, а также перед первичной вакцинацией населения, не входящего в группы риска. Это связано с тем, что вакцинация групп риска "оказывает самое большое воздействие на снижение числа серьезных заболеваний и смертей".

В пресс-службе напомнили о распространенном в августе призыве ВОЗ к установлению моратория на применение бустерных доз в отношении "здоровых взрослых", поскольку в тот период поставки вакцины были "очень ограниченными". Этот призыв был призван облегчить достижение к концу 2021 года 40-процентного охвата населения во всех странах прививками, "включая тех, кто больше всего подвергается риску, а также работников здравоохранения".

В ВОЗ предупредили, что если страны с высоким охватом населения прививками будут интенсивно запасаться вакцинами, то в мире, "вероятно, возникнут ограничения в поставках в первой половине 2022 года". Политика активного приобретения вакцин такими государствами, в частности, для широкомасштабной кампании бустерных прививок, может способствовать усилению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне. "Если это произойдет, то страны с низкими и средними доходами, вероятно, столкнутся со снижением поставок, что серьезно скажется на количестве случаев [заражения], смертей и передаче COVID-19", - констатировали в ВОЗ.