КС разрешил судам пересмотр приговоров вопреки позиции прокурора в отдельных случаях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) разрешил судам в особых случаях пересматривать приговоры в связи со вновь открывшимися обстоятельствами вопреки позиции прокурора или при его бездействии. Соответствующее постановление в ответ на жалобу осужденного в 1959 году гражданина опубликовано во вторник на официальном сайте КС.

"Применение оспариваемых норм должно быть скорректировано в рамках конституционно-правового их истолкования, с тем чтобы не исключался пересмотр уголовного дела с отменой вступившего в законную силу приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в экстраординарном порядке, который позволял бы суду при совпадении определенных условий по рассмотрении жалобы на постановление прокурора о прекращении производства по этим обстоятельствам, включая указанные в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, принять решение об отмене приговора, определения или постановления суда с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства либо с прекращением уголовного дела, как предусмотрено ст. 418 этого кодекса", - говорится в тексте документа.

Требование реабилитации

Поводом для проверки конституционности статей 416 и 417 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ), которые регулируют порядок действий прокуратуры и судов при решении вопроса о возобновлении производства по уголовному делу, стала жалоба гражданина, осужденного в 1959 году. В своем обращении житель Уфы Фатхулла Исхаков сообщает, что был приговорен к лишению свободы по обвинению в покушении на убийство (ст. 19 и ст. 136 УК РСФСР 1926 года).

Исхаков отбыл 13 лет заключения, после чего десятки лет добивался отмены вынесенного в 1959 году приговора, доказывая свою невиновность, опираясь на признания участвовавших в процессе свидетелей. В частности, он приводил показания свидетелей, согласно которым следствие оказывало на них давление и те были вынуждены оговорить подсудимого. Также Исхаков приводит материалы исследований, которые ставят под сомнение выводы судебной экспертизы.

Спустя более 50 лет после приговора, в 2012 году в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков, признался один из свидетелей. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами прокурор направил в суд соответствующее заключение, по которому должно было возобновиться производство по делу 1959 года, однако вскоре прокурор отозвал документ и других решений в суд более не отправлял. Более того, прокуратура прекращала производство по делу неоднократно, а без заключения прокурора суды, согласно правоприменительной практике, не могли отменить приговор 1959 года и направить дело на новое рассмотрение.

Правовая сторона решения КС

Конституционный суд России в ответ на жалобу Исхакова признал оспариваемые статьи 416 и 417 УПК РФ не противоречащими Конституции. Однако в тексте решения КС указал на необходимость изменения трактования указанных статей. Судьи в своем постановлении отметили, что в практике могут возникать ситуации, при которых прокурор не видит оснований для пересмотра дела или же бездействует в принятии решения, от которого зависит сама возможность отмены старого приговора и повторного рассмотрения уголовного дела. В таких случаях суды могут сами прийти к выводу о том, что в старом приговоре содержится фундаментальная ошибка.

В подобных исключительных ситуациях суды не должны лишаться возможности самостоятельно разрешить вопрос о пересмотре дела вопреки позиции прокурора или из-за ее отсутствия. При этом такая возможность не должна использоваться для пересмотра уголовного дела с ухудшением положения осужденного.

В связи с этим КС РФ постановил, что ранее принятые решения по делу Искахова подлежат пересмотру в установленном порядке.