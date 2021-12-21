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Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся педофилов за преступления в отношении двух и более несовершеннолетних
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный парламентариями от "Единой России" законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

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Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст единороссы предлагают поднять до 18 лет, расширив тем самым возможность применения пожизненного срока к рецидивистам.

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроект не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичХинштейн, Александр Евсеевич
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