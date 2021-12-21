Объем бронирований отелей в ЯНАО на новогодние праздники упал почти в два раза

ТАСС, 21 декабря. Гостиницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зафиксировали падение объема бронирований номерного фонда почти в два раза, до 11-12%, в этом сезоне в сравнении с допандемийными показателями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма округа.

"В 30 гостиницах, предоставивших информацию, на новогодние праздники забронировано 11-12% номерного фонда. Есть некоторое снижение из-за эпидемиологической ситуации. В доковидный период бронирование доходило до 20%", - сказали в пресс-службе.

Ранее директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщал ТАСС, что повышенного спроса на новогодние туры в регионе пока нет, в том числе и из-за морозов в округе.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.