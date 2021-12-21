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Пандемия COVID-19

Мурашко: поставки лекарств для пациентов с ковидом в стационарах производятся в срок

Глава Минздрава также отметил, что продолжается бесплатное обеспечение лекарствами пациентов на амбулаторном лечении

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки лекарственных препаратов в регионы РФ для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на стационарном лечении, идут в срок. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"По запасу лекарственных препаратов: мы то, что было поручено правительством, - поставка централизовано средств для внутривенного лечения, противовирусной терапии в стационарных условиях - до Нового года все будет завершено полностью, все идет в соответствии с графиком. Дефицита по данному вопросу мы не испытываем. Все поставки, согласно контрактам, идут точно в срок", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Мурашко также отметил, что продолжается бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с ковидом, находящихся на амбулаторном лечении. "В общей сложности более 6 млн пациентов уже обеспечены", - заключил он.

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