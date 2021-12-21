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Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых жителей Курской области превышен на 42%

Среди детей заболеваемость стала выше на 7,7%

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по заболеваемости взрослого населения ОРВИ за неделю превышен в Курской области более чем на 42%, сообщил во вторник на заседании оперштаба региона по борьбе с распространением коронавируса замруководителя областного управления Роспотребнадзора Юрий Горчаков.

"За последнюю неделю зарегистрировано 9 701 случай [заболевания ОРВИ], что больше на 5,3%, чем на предыдущей неделе. Эпидемиологический порог превышен среди взрослых на 42,4%, удельный вес детского населения [среди заболевших] составляет 60,3%", - сказал Горчаков.

По его словам, также эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ за неделю превышен на 7,7% среди детей в возрасте от семи до 14 лет, продолжают регистрироваться случаи гриппа.

На карантин по ОРВИ частично закрыли 85 классов в 24 школах в Курской области с количеством более 2 тыс. школьников.

При этом, как отметил Горчаков, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе сократился почти вдвое.

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