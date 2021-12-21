Мэр Кишинева потребовал отменить "зеленые коридоры" для автомобилей чиновников на улицах

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан отклонил обвинения со стороны премьера Натальи Гаврилицы о разглашении им служебной информации о "зеленых коридорах", которые предоставляются чиновникам правительства для поездок по городу. Об этом он заявил во вторник на заседании мэрии, комментируя скандал вокруг автомобильных пробок в столице. Он разгорелся после того, как обвиненный правительством в плохом управлении дорожным движением градоначальник потребовал прекратить практику, когда в полицию ежедневно поступает до сотни указаний на организацию "зеленого коридора" для передвижения высокопоставленных лиц. Это вызвало негативную реакцию со стороны премьера.

"Есть информация, представляющая общественный интерес, но есть информация, связанная с надлежащим функционированием государственных учреждений, и мэр должен быть осторожен с раскрытием этой информации", - подчеркнула Гаврилица. В ответ Чебан пригрозил, что запретит столичным властям предоставлять "зеленый коридор" чиновникам, чтобы они простаивали в пробках, как и все граждане.

"Центральным властям следовало бы делать свою работу на благо граждан, как это делает мэрия Кишинева, а не переживать по поводу публикации данных об их собственном привилегированном передвижении по городу", - сказал мэр. Он упрекнул правительство в тотальной непрозрачности, сокрытии информации, которая представляет общественный интерес. Чебан напомнил про завышенные цены на газ, который правительство покупало до заключения нового контракта с "Газпромом" в Нидерландах, закрытое обсуждение государственного бюджета, привел другие примеры.

"Считаю, что вам должно быть стыдно за это. Вы не более привилегированы, чем другие. Вы говорили раньше, что откажетесь от таких "льгот". Если бы вы ездили на работу, как все остальные граждане, и вместе с ними стояли бы в пробках, то вы бы лучше понимали их проблемы", - отметил градоначальник.