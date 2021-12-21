Парламент Израиля одобрил запрет на посещение гражданами США, Турции, ФРГ и еще семи стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Конституционная комиссия Кнессета (парламента Израиля) одобрила во вторник запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

"Конституционная комиссия одобрила внесение Италии, США, Бельгии, Германии, Венгрии, Марокко, Португалии, Канады, Швейцарии и Турции в список красных стран, куда гражданам Израиля поездки запрещены", - говорится заявлении. В понедельник правительство Израиля утвердило соответствующее постановление, которое вступит в силу с 01:00 мск 22 декабря, сообщила ранее канцелярия премьера.

20 декабря начал действовать запрет на посещение гражданами еврейского государства Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). До этого в список "красных" стран израильского Минздрава уже были внесены 50 государств Африки, а также Великобритания и Дания.

Все возвращающиеся в Израиль из обозначенных как красные государств, включая вакцинированных от ковида третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям. Из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября по 29 декабря с возможностью продления этого срока.

Канцелярия израильского премьера сообщила, что во вторник вечером состоится первое за этот месяц заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, на котором, как ожидается, будут обсуждаться дальнейшие шаги по предупреждению распространения омикрон-штамма в стране.