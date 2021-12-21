В Коми три района объявили временно опасными на период пуска с Плесецка ракеты "Ангара"

СЫКТЫВКАР, 21 декабря. /ТАСС/. Территории Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорского района Республики Коми объявили временно опасными на период запуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", сообщила во вторник пресс-служба Минприроды Коми.

"Испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" будет произведен 23 декабря в интересах обороноспособности страны. Время пуска - 18:00 по мск, резервная дата запуска - 24 декабря <…>. Район падения отделяющихся частей ракеты <...> охватывает районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска. В период с 23 по 24 декабря 2021 года эти районы объявлены временно опасными. Жителей республики просят соблюдать осторожность и в эти дни не посещать районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя", - говорится в сообщении.

В рамках действующего соглашения между правительством Коми и АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Минприроды Коми оповестило о времени планируемого пуска население, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, государственные учреждения, органы местного самоуправления, общественные организации и предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в этих районах. С 20 по 22 декабря сотрудники министерства совместно с представителями Центра имени М.В. Хруничева проведут предпусковое обследование территории района падения отделяющихся частей ракеты.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.