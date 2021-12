Лавров проводил журналистов из комнаты переговоров фразой из песни Луи Армстронга

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил российских журналистов из зала переговоров фразой "let my people go" из песни джазового музыканта Луи Армстронга.

Глава МИД РФ провел во вторник встречу в Сочи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Стороны по обыкновению выступили со вступительным словом, на котором было разрешено присутствовать журналистам пула внешнеполитического ведомства.

Туркович в ходе своей речи прервалась и глава МИД РФ любезно предложил ей отпустить журналистов. "Может быть, позволим им [журналистам] уйти?" - сказал он.

"Let my people go", - добавил в шутку Лавров. Затем переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.