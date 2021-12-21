{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров проводил журналистов из комнаты переговоров фразой из песни Луи Армстронга

Глава МИД РФ проводил российских журналистов фразой "let my people go"

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил российских журналистов из зала переговоров фразой "let my people go" из песни джазового музыканта Луи Армстронга.

Глава МИД РФ провел во вторник встречу в Сочи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Стороны по обыкновению выступили со вступительным словом, на котором было разрешено присутствовать журналистам пула внешнеполитического ведомства.

Туркович в ходе своей речи прервалась и глава МИД РФ любезно предложил ей отпустить журналистов. "Может быть, позволим им [журналистам] уйти?" - сказал он.

"Let my people go", - добавил в шутку Лавров. Затем переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
В Удмуртии в 2022 году появятся четыре школы на 3 тыс. мест
Школы построят в Завьяловском районе, Воткинске и Ижевске
Читать полностью