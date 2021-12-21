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В Псковской области выросло вдвое число школ, закрытых на карантин из-за ОРВИ

Школьники занимаются в дистанционном формате

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Число школ в Псковской области, закрытых на карантин из-за роста заражений острыми респираторными вирусными инфекциями, с начала недели увеличилось вдвое. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Еще две школы Псковской области закрыты на карантин по ОРВИ. Насвинская школа в Новосокольническом районе и школа №12 в Великих Луках закрыты на карантин из-за большого количества детей, болеющих ОРВИ", - отмечается в сообщении.

В начале недели власти региона сообщали, что из-за ОРВИ на карантин закрыли Пустошкинский центр образования и школа №7 в Великих Луках, школьников перевели на дистанционный режим обучения.

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